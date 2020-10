In de week dat Coen Swijnenberg en Sander Lantinga precies zestien jaar een radioduo vormen, blikt Coen ook terug op een zware periode: de 538-jock was een half jaar lang uit de roulatie vanwege een burn-out. “Als je op een gegeven moment zo slecht gaat, dan wil je even met niets en niemand te maken hebben. Dan wil je echt even die afstand, zeker met werk. Hoe leuk en geweldig dat werk ook is”, aldus Coen op de site van 538.nl.

Er ging het gerucht dat Coen en Sander geen contact met elkaar hadden in de tijd dat Coen ziek thuis zat. “Dat is niet waar”, zegt Sander daarover. “Ik heb Coen wel gelaten. Ondanks dat we vrienden zijn, ben ik toch ook een weerspiegeling van het werk. Laat ik het zo zeggen: ik heb het initiatief bij Coen gelaten. We hebben wel appcontact gehad en ik ben ook twee of drie keer naar zijn huis geweest.”

Warmte gevoeld

Té veel het contact zoeken werkt niet, stelt Sander. “Ik heb niet om de twee dagen geappt: hoe gaat het nu met je? Want ik weet uit eigen ervaring dat dat alleen maar als vervelend kan worden ervaren. Als ik vraag: hoe gaat het, dan denkt hij misschien ook dat ik vanuit een soort van radiobelang handel.”

Coen beaamt dat. “Vanuit werk heb ik altijd heel erg het gevoel gehad dat ze voor me klaarstonden wanneer ik iets nodig had. Die warmte heb ik gevoeld, ondanks dat we misschien niet dagelijks contact hadden.”

De 538-jock zat van begin november tot half mei ziek thuis. De terugkeer op de radio was heel spannend. “Het voelt ook allemaal heel onwennig. Het is voor mij ook wennen om achter de knoppen te zitten en weer voor de microfoon te zitten”, zei Coen eerder.

Foto: Radio 538