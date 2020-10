De Top 2000 van NPO Radio 2 gaat dit jaar door, ondanks alle beperkingen rondom het coronavirus. Het populaire radio-evenement zendt ook als vanouds uit vanuit het Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum. Maar veel is ook nog onduidelijk, bijvoorbeeld of en hoeveel publiek er ontvangen kan worden.

Achter de schermen bij Radio 2 wordt hard gewerkt aan een ‘coronaproof’-editie van de Top 2000. De lijst met de tweeduizend populairste platen ooit gemaakt is altijd een publiekstrekker, maar dat zit er dit jaar vanwege het coronavirus niet in.

“De Top 2000 gaat dit jaar gewoon door, vanuit het Top 2000 Café. Of we daar wel of niet publiek, en zo ja hoeveel, bij kunnen ontvangen, is op dit moment nog niet duidelijk”, laat een woordvoerder van de zender weten.

Foto: NPO Radio 2