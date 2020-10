Coen Swijnenberg en Sander Lantinga denken voorlopig nog niet aan stoppen. Het dj-duo van Radio 538 viert vandaag het 16-jarig jubileum met een zeven uur durend programma. “Ik zie ons dit niet nog zestien jaar doen, maar ik zie ons voorlopig eerder voor elkaar kiezen dan voor onszelf”, vertelt Lantinga in gesprek met NU.nl. “Zolang het fris en levendig blijft en mensen er plezier uit halen, is het zonde om te stoppen. Maar ik vind wel dat we even flink moeten nadenken als de sleet erin raakt en het een herhaling van zetten wordt.”

Dat vindt Swijnenberg ook. “Wij hebben afgesproken dat we eerlijk moeten zijn als we elkaar aankijken en hét er niet is. Dan moeten we niet doorgaan omdat we op een lekkere plek zitten, met een mooi salaris, of om welke reden dan ook.”

Middagshow

Het duo begon zestien jaar geleden, in 2004, met een programma op de vrijdagavond van 3FM en groeiden uit tot één van de populairste middagshows op de Nederlandse radio. In augustus 2015 verhuisde het programma van 3FM naar Radio 538 waar Coen en Sander iedere maandag tot en met donderdag te horen zijn.

Hoe het jubileumprogramma eruit komt te zien is nog een verrassing. “Er komen gasten, vast een paar optredens en we delen zelf ook uit: we gaan alleen de leukste liedjes van de afgelopen jaren draaien”, zegt Lantinga.