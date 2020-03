Coen Swijnenberg is nog altijd niet hersteld. De Radio 538-dj zit bijna vier maanden, sinds begin november, ziek thuis. Coen is ook niet aanwezig bij de tiende editie van ‘Das Coen Und Sander Fest’, dat morgen plaatsvindt in de Jaarbeurs in Utrecht.

Coen meldde zich begin november ziek bij Radio 538. “De batterij is leeg en m’n lijf heeft flink aan de noodrem getrokken”, schreef hij een paar weken later op Instagram. Sindsdien is het stil rondom de jock.

Vervanging

Eerder zegde hij het 12,5-jarig jubileumfeest al af en nu komt daar dus de annulering van de tiende editie van ‘Das Coen Und Sander Fest’ bij. Coen wordt vervangen door Frank Dane, Barend van Deelen, Jo van Egmond, Kees Tol en Mental Theo, die het feest samen met Sander Lantinga gaan presenteren.

“Ik ga m’n maatje Coen natuurlijk enorm missen bij ‘Das Coen und Sander Fest’, maar ik ben enorm blij met de hulp van onze vrienden van de show”, laat Sander Lantinga weten. “We gaan er met z’n allen een onvergetelijke avond van maken. Juist voor Coen, want dat is ook wat hij het liefste wil.”

Wanneer Coen weer terugkeert bij Radio 538, is niet duidelijk. Hij is niet de enige jock die langdurig ziek thuiszit; bij Mark Labrand en Bert Kranenbarg was dat ook het geval.

Foto: Radio 538