Rick van Velthuysen heeft nooit kunnen begrijpen waarom hij eind 2016 ineens op straat werd gezet door Radio Veronica. “Zes weken voor het einde van het contract kreeg ik te horen dat het klaar was. Ik werd gewoon keihard naar buiten geflikkerd. Ik had zoiets van: joh, wat overkomt me nu”, zegt hij in de podcast ‘Van Je Af Is Harder’.

Toch ging de dj naar eigen zeggen niet met zijn hakken in het zand staan om het ontslag aan te vechten. “Ik ben amper in het verweer gekomen in eerste instantie, maar ik was wel echt even teleurgesteld. Gekrenkt niet. Ik heb ook geen rancune. Als Radio Veronica mij morgen zou vragen om iets te komen doen en ze komen met een fatsoenlijk verhaal, dan ga ik gewoon rustig naar ze luisteren.”

Verkloot

Op de vraag of Rick het zelf ‘verkloot heeft’ bij Radio Veronica, zegt hij: “Gedeeltelijk wel, ja. Omdat ik mijn mening had over hoe zij dingen deden en het gevoel had dat dat niet de manier was waarmee je aansluit op het luisterend publiek. Dat kun je lekker vinden, maar dan moet je goed in overleg gaan en op goede voet proberen staan met de bazen. Ik wil niet zeggen dat ik ongelijk had, maar je moet het gewoon niet zo brengen.”

Toch betwijfelt Rick of hij nog bij de zender zou werken als hij wat vaker z’n mond had gehouden. “Ik weet het niet. Ik leer nog steeds, ik maak nog steeds fouten.”

Foto: Jasper Zwartjes | NPO Radio 2