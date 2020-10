Qmusic-dj Domien Verschuuren heeft het idee dat hij z’n eigen winden niet meer kan ruiken. “Maar ik ga het niet vragen aan anderen ter controle”, zegt hij tegen de NOS. Mogelijk heeft hij last van een coronabesmetting eerder dit jaar. Hij is niet getest, maar het blijkt dat een vervormde smaak- en geurbelevenis bij meer mensen voorkomt, corona hebben gehad.

Waarschijnlijk is Verschuuren besmet geweest omdat hij in het voorjaar ook opeens niets meer kon ruiken of proeven. In zijn show op Qmusic riep hij gisteren ex-patiĆ«nten op hun ervaringen te delen. “Ik kreeg bijna 200 reacties van mensen. Ze zeiden: ‘Ik dacht dat alleen ik dit had’, of ‘ik durfde er met niemand over te praten’. Dat is ook precies waarom ik het deed, want er is zo weinig over te vinden op internet.”

Geur en smaak

Het is niet bekend hoeveel coronapatiƫnten later nog last krijgen met hun geur of smaak. Vermoedelijk gaat het om tweederde van alle besmette mensen. Een klein deel houdt er langdurig last van.

Foto: Qmusic