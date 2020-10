Ruud de Wild moet zijn middagprogramma op NPO Radio 2 deze week vanuit huis maken. Hij is met zijn vriendin Olcay Gulsen in Lissabon geweest en daar geldt code oranje. En dus moet je 10 dagen in quarantaine bij terugkomst. “We hadden niet goed gekeken, dus we zijn domme rukkers”, zegt hij.

“Portugal hoeft niet, Lissabon wel”, zegt de dj. “We hebben niet goed gekeken, heel dom.” Alleen het gebied rond de hoofdstad is oranje, de rest van Portugal is code geel. “We hebben overlegd met de NPO en die zeiden dat we respect moeten hebben voor de situatie. Dus moeten we een week in quarantaine.” Olcay is voor de gelegenheid de sidekick van Ruud de Wild.

Het is niet de eerste dj die in quarantaine moet. Onder andere Bert Haandrikman, Mark Labrand en Sander Hoogendoorn moesten thuis blijven.