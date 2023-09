NPO Radio 2 is weer marktleider en lost na één week Qmusic weer af als de nummer één van Nederland. Dit blijkt uit de jongste luistercijfers over week 37 van het NMO. Qmusic en Radio 10 leveren deze periode het meeste (0.7 procentpunt) marktaandeel in, ook SLAM! levert deze periode 0.5 procentpunt marktaandeel in.

De langste luistertijd is er voor NPO Radio 5 met bijna 3 uur (176 minuten), dit is 8 minuten langer dan vorige maand. De grootste groei in luistertijd is er voor de zenders verzamelt in NPO extra zenders met 37 minuten. En de grootste daling is er voor de zenders verzamelt in KINK extra zenders, een daling van 47 minuten. Een fluctuatie bij deze zenders is niet vreemd omdat het zenders zijn met relatief een klein marktaandeel waardoor verschillen sneller effect hebben op het gemiddelde.