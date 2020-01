SLAM! zendt in aanloop naar de uitreiking van de Gouden RadioRing een marathoneditie van ‘Club Ondersteboven’ uit. Het programma van Tom van der Weerd en Bram Krikke is één van de vijf genomineerden voor de publieksprijs, die morgenavond wordt uitgereikt. Om zoveel mogelijk aandacht te genereren binnen de stemperiode, gaan de dj’s vanaf vanavond 19:00 uur 24 uur lang uitzenden.

De marathonuitzending heeft de titel ‘Club Ondersteboven Serious Ringquest’ gekregen. “Luisteraars kunnen een nummer aanvragen in ruil voor een stem”, laat SLAM! weten. “Tom en Bram ontvangen tijdens de marathon verschillende artiesten, influencers en andere interessante gasten. Zo zullen onder anderen Nicky Romero, FeestDJRuud en zelfs Rob Geus langskomen in de SLAM! studio.”

Ophef

Direct na afloop van de uitzending, morgenavond om 19:00 uur, gaan de dj’s van de studio in Naarden door naar Theater Gooiland in Hilversum, waar om 20:00 uur de uitreiking begint. De andere genomineerden zijn ‘Ekdom in de Morgen’ (Radio 10), ‘Mattie & Marieke’ (Qmusic), ‘Somertijd’ (Radio 10) en ‘Veronica Inside’ (Radio Veronica).

Overigens is over de prijs en tussen de genomineerden al de nodige ophef ontstaan. Zo zei Wilfred Genee onlangs dat de RadioRing voorbij is, als Bram Krikke de prijs weer wint. Gerard Ekdom, ook genomineerd voor de prijs, beaamde dat.

Eerdere acties

‘Club Ondersteboven’ is overigens niet het eerste programma dat op deze manier campagne voert voor de ‘Gouden RadioRing’. Qmusic deed dit ook al met ‘Het Foute Uur’ in 2012, maar won de prijs desondanks niet.

Vanwege de marathonuitzending vervallen morgen overdag alle reguliere programma’s van SLAM!. De reguliere uitzending van ‘Club Ondersteboven’ van morgenavond wordt daarom overgenomen door Dimitris Kops.