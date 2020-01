KINK gaat het tweede jaar in met een reeks uitbreidingen. De zender wordt deelnemer aan het Nationaal Luister Onderzoek (NLO), krijgt 24 uur per dag nieuwsbulletins van het ANP en E Power gaat de reclameverkoop voor het alternatieve radiostation verzorgen. De veranderingen gaan in per 1 februari, laat KINK weten.

Deelname aan het Nationaal Luister Onderzoek (NLO) betekent dat vanaf maart de luistercijfers van KINK inzichtelijk zijn. Ook belangrijk voor adverteerders, stelt de zender. ‘De luistercijfers zijn een belangrijk middel voor de verkoop van commercials.’ KINK is de eerste zender sinds 2012 die toetreedt tot het luisteronderzoek.

Schot in de roos

Het station sluit zich ook aan bij het Radio Advies Bureau (RAB), de marketingorganisatie van alle landelijke en regionale, publieke en commerciële radiostations. Verder heeft KINK zich weer als mediapartner verbonden aan het festival Down The Rabbit Hole.

Het gaat goed met het nieuwe KINK, zei Michiel Veenstra eerder al. Volgens de programmadirecteur en dj is het nieuw leven inblazen van het station ‘een schot in de roos’. “We krijgen van zowel het publiek als de muziekindustrie te horen dat KINK niet meer weg te denken is. Die positieve geluiden motiveren het team van KINK enorm om in 2020 door te pakken met mooie podcasts en radio.”

Een jaar geleden, op 1 februari 2019, ging het nieuwe KINK on-air.