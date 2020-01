Er is in 2019 ruim 8,5 miljoen euro meer geïnvesteerd in radioreclame dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Radio Advies Bureau (RAB). De zogenoemde ‘radioreclamebestedingen’ kwamen in 2019 uit op 204,6 miljoen euro. Dit is een groei van 4,3% ten opzichte van een jaar eerder.

Niet alleen op het gebied van radiocommercials namen de investeringen toe; ook reclame buiten de reclameblokken, zoals bijvoorbeeld branded content, liet een forse groei zien van meer dan 3 miljoen euro. De spotomzet steeg vorig jaar met 5,5 miljoen euro (+3%) naar ruim 190 miljoen euro, de branded content met 26% naar bijna 15 miljoen euro.

‘Liefde blijft stijgen’

“De liefde voor radio in de groeiende audiomarkt blijft maar stijgen bij luisteraars en adverteerders”, zegt RAB-directeur Liedewij Hentenaar. “Iedereen beweegt mee op deze toegankelijke betrouwbare energie die live radio opwekt. Er is een grens aan schermtijd, terwijl je luisteren kunt op vele manieren en vele momenten, de hele dag door.”

Het Radio Advies Bureau (RAB) is de marketingorganisatie van alle landelijke en regionale, publieke en commerciële radiostations. Het RAB is tevens een van de grootste opdrachtgevers van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO), dat maandelijks de actuele luistercijfers publiceert.

Foto: Pixabay