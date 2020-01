Programma’s van Qmusic, Radio Veronica, Radio 10 en SLAM! zijn genomineerd voor de Gouden RadioRing. De prijs voor het beste radioprogramma van 2019 wordt op 30 januari uitgereikt in Hilversum.

Het programma ‘Mattie & Marieke’ is voor het eerst genomineerd. De ochtendshow van Qmusic neemt het op tegen de ochtendshow van Radio 10, ‘Ekdom in de Morgen’. Daarnaast zijn twee middagprogramma’s genomineerd. ‘Veronica Inside’ van Radio Veronica en ‘Somertijd’ van Radio 10. Dat laatste programma won de ring ook al in 2013, toen nog uitgezonden op Radio Veronica. Het programma was vorig jaar en het jaar daarvoor ook genomineerd. Als laatste is ‘Club Ondersteboven’ genomineerd, ook dit programma had vorig jaar al een nominatie op zak.

De afgelopen weken konden luisteraars stemmen op programma’s. Opmerkelijk is dat er geen enkel programma van de publieke zenders genomineerd is.