Chef’Special heeft tijdens de 3FM Awards in twee categorie een prijs gewonnen. De band won de award voor ‘Beste Groep’ en hun laatste album ‘Unfold’ werd verkozen tot ‘Beste Album’. Tijdens de awardshow, gisteravond in TivoliVredenburg in Utrecht, was daarnaast een bijzonder optredens van de band te zien samen met Het Metropole Orkest.

Andere Nederlandse artiesten die in de prijzen vielen waren: Eefje de Visser (Beste Artiest), Snelle & Maan met ‘Blijven Slapen’ (Beste Samenwerking) en Froukje (3FM Talent). Een dag eerder ontvang Pinkpop-organisator Jan Smeets al een 3FM Legend Award.

De 3FM Awards zijn publieksprijzen voor de Nederlandse popmuziek en worden ieder jaar uitgereikt. Vanwege corona werden de prijzen in 2020 pas na de zomer georganiseerd en zit er dus slechts een half jaar tussen de uitreiking van gisteren en die van vorig jaar.

De awardshow gisteren in Utrecht was een feestje voor zo’n duizend man publiek, omdat 3FM er samen met de overheid een fieldlab-experiment van wist te maken. Niet alle optredens waren live; verschillende artiesten hebben eerder al opgetreden in andere concertzalen zonder publiek als onderdeel van de show.