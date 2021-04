De 3FM Awards 2021 is een Fieldlab-evenement geworden, waardoor 1000 luisteraars naar het evenement toe kunnen. Op de zender zijn inmiddels kaarten te winnen en vanaf morgen gaan ze ook in de verkoop. 3FM zegt zelf actief in gesprek te zijn gegaan met Fieldlab.

Dat de awardshow onderdeel van de Fieldlab-testevenementen is geworden, betekent dat bezoekers wordt gevraagd om actieve medewerking in diverse onderzoeken en handelingen rondom het evenement. Daarnaast moet iedereen via een sneltest negatief getest zijn om binnen de te komen.

Oorspronkelijk stond de awardshow van 15 april in het teken van het licht aan het eind van de tunnel. 3FM laat weten de term symbolisch te vinden, want “nu draagt het evenement er zelf aan bij”.

Sharid Alles, zendermanager 3FM: “Ik ben heel blij dat we met 3FM een bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek dat Fieldlab doet met diverse evenementen. Tegelijkertijd maken we ons al langere tijd zorgen over de evenementensector die door corona hard geraakt wordt én over onze jonge doelgroep die tegen de muren opknalt van verveling. Initiatieven die ervoor zorgen dat het weer mogelijk is om evenementen te organiseren en de poppodia te openen, juichen we niet alleen toe; daar willen we aan bijdragen.”