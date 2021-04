De NOS gaat de tijd nemen om helder te krijgen wat er precies intern en extern gebeurd is rond een radioverslaggever. Gisteren werd de verslaggever beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. “Dit raakt de NOS als geheel en we nemen dit uiterst serieus”, zegt directeur Gerard Timmer in een verklaring. “De NOS-directie benadrukt dat er bij de NOS geen plek is voor zulk gedrag, en vindt het belangrijk dat de vervolgstappen in de juiste volgorde worden gezet.”

Na berichten dat Tweede Kamerlid Sidney Smeets seksueel getint grensoverschrijdend gedrag zou hebben getoond richting jonge jongens, kwamen er ook berichten over de radioverslaggever naar buiten. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan ’grooming’, het versturen van seksueel getinte berichten naar minderjarigen. De verslaggever werkte jarenlang voor NOS op 3 (3FM) en op dit moment voor de NOS op NPO Radio 1.

Gesprekken

Er worden de komende tijd veel gesprekken gevoerd bij de NOS. “Om helder te krijgen wat er precies intern en extern is gebeurd, wat de rol van de verslaggever precies is geweest, welke houding de NOS daar als werkgever én nieuwsorganisatie bij moet innemen, en hoe we in dit proces ieders veiligheid beschermen.”

“Meteen gisterochtend zijn gesprekken gestart met chefs, hoofdredactie Nieuws, directie, personeelszaken en de collega in kwestie. En er komen nog meer gesprekken aan over wat mensen hebben gehoord, meegemaakt of denken. Het gaat er nu dus in eerste instantie om te onderzoeken wat er is gebeurd, te inventariseren wat vervolgens nodig is en extern advies in te winnen. We zetten zorgvuldigheid voorop alvorens we de noodzakelijke conclusies zullen trekken.”

Foto: NOS | Stefan Heijdendael