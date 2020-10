DI-RECT is de grote winnaar geworden van de 3FM Awards. Die werden vanavond uitgereikt in Het Patronaat in Haarlem. Het vieren van Nederlandse muziekinitiatieven tijdens de coronaperiode stond centraal. DI-RECT werd bekroond met een award voor Beste Track en Beste Livestream.

De prijzen werden in het hele land uitgereikt. DI-RECT mocht in Den Haag beide awards in ontvangst nemen van 3FM-dj Sagid Carter. Typhoon werd in zijn woonplaats Zwolle verrast door ochtend-dj Sander Hoogendoorn met een award voor Beste Muzikale Initiatief. 3FM-dj’s Frank van der Lende en Eva Koreman reikten woensdagavond in De Vooravond al de Schaal van Rigter uit: de 3FM Award voor het meest gedraaide liedje van Nederlandse bodem. Eefje de Visser nam de prijs in ontvangst voor haar nummer ‘Oh’. Ook kreeg de Nederlandse band Wies de 3FM Talent Award die zij eerder dit jaar al gewonnen hebben.

Alle winnaars:

Beste Track

DI-RECT – ‘Soldier On’

Beste Muzikale Initiatief

De Tuin van 2020, opgezet door onder andere Typhoon

Beste Livestream

DI-RECT live vanaf de Pier in Scheveningen

Schaal van Rigter

Eefje de Visser – ‘Oh’

3FM Talent Award

Wies

De 3FM Awards zijn publieksprijzen voor de beste Nederlandse acts en artiesten. De awardshow vond plaats met maar een beperkte hoeveelheid mensen. In de grootste zaal van het Patronaat mogen maar 130 mensen.

Foto: NPO 3FM/Nathan Reinds