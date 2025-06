DPG Media, het moederbedrijf van Qmusic en JOE, mag RTL Nederland definitief overnemen. Dat meldt de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die wel voorwaarden stelt aan de overname. Zo moet het nieuws van RTL en NU.nl gratis blijven en mag het dus niet achter betaalmuren verdwijnen. Ook blijven beide nieuwssites een eigen, onafhankelijke redactie houden. Er wordt onderling geen content uitgewisseld.

Met de overname van RTL, dat onder meer de televisiezenders RTL4, RTL5, RTL7 en videoplatform Videoland bezit, wordt DPG Media nog groter. De Vlaamse mediareus is in Nederland al eigenaar van het AD, Nu.nl, radiozenders Qmusic en JOE, De Volkskrant, Trouw, Het Parool en veel regionale kranten.

De ACM heeft ruim anderhalf jaar onderzoek gedaan naar de overname in medialand. Eerder wilde RTL concurrent Talpa overnemen, maar dat werd door de ACM verboden. Anders dan met Talpa, opereren DPG en RTL niet in dezelfde markt. Zo is DPG Media vooral actief in de kranten- en tijdschriftenwereld en heeft het meerdere radiozenders, terwijl RTL vooral in de tv-wereld veel grote merken heeft.

DPG betaalt 1,1 miljard euro om RTL te mogen overnemen.

RTL heeft geen radio

RTL heeft overigens al jaren geen eigen radiozender meer. “We hebben radio op dit moment niet nodig. Het gaat hartstikke goed met RTL, we hebben onze focus op video en televisie gelegd”, zei RTL-directeur Peter van der Vorst in 2021.

Eerder had RTL wel radiozenders. Zo waren Yorin FM, RTL FM, RTL Lounge Radio, Veronica FM, Hitradio Veronica, RTL 4 Radio, RTL Rock Radio onderdeel van RTL of de voorganger Holland Media Groep (HMG). Ook is RTL een tijdje eigenaar geweest van Radio 538, Slam!FM en Radio 10 Gold, uiteindelijk gingen de zenders weer terug naar Talpa.

