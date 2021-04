Jasper de Vries keert terug op het oude nest. Hij gaat fulltime aan de slag als muziekredacteur bij NPO Radio 2, zo laat hij weten. Bij de zender werkte hij in het verleden ook als muziekredacteur en daarvoor als programmamaker.

Afgelopen augustus startte Jasper als hoofd van de muziekafdeling bij Sublime. Die functie neemt Martijn Soestens, die op zijn beurt juist van Radio 2 komt, nu van hem over. “Ik heb de platenwinkel van Sublime met een goed gevoel overgedragen”, zegt Jasper. “Vanaf vandaag mag ik fulltime muziek uitzoeken bij mijn oude liefde NPO Radio 2. Nu nog even vanaf de zolderkamer, maar hopelijk snel weer vaker in Hillywood.”

Jasper werkte tot eind vorig jaar voor Radio Veronica, waar hij diverse programma’s maakte. De jock had eerder een eigen weekendprogramma op Radio 2. Ook viel hij destijds regelmatig in voor onder meer de middagshow. Voordat hij in 2013 aan de slag ging bij Radio 2, was Jasper jarenlang op Qmusic te horen.

Foto: Radio 10 | William Rutten