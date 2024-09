De Raad van Toezicht van WNL vindt dat Bert Huisjes terug mag komen als bestuurder bij WNL. Dat hebben de medewerkers van de omroep te horen gekregen, meldt AD. Volgens de krant kregen de medewerkers te horen dat Huisjes een tweede kans verdient. Toch komt hij niet terug als hoofdredacteur.

Tientallen (oud-)medewerkers van WNL vertelden begin dit jaar in het AD over grensoverschrijdend gedrag binnen de omroep. WNL maakt op de radio diverse programma’s, waaronder ‘Sven op 1’ en ‘WNL op Zaterdag’, beide op NPO Radio 1.

Volgens (oud-)medewerkers ging Huisjes buitengewoon ver met inhoudelijke bemoeienis. “Alles moet via Bert. Maak je zelf een keuze en blijkt die fout, dan kun je apps krijgen. Of hele e-mails. Daarin wordt het heel erg op de persoon gespeeld met teksten als ‘je bent journalist-onwaardig’. Vernederend”, aldus een werknemer.

Ongewenst gedrag

Bert Huisjes werd op non-actief gezet en KPMG ging onderzoek doen. Daarnaast vond er een intern tevredenheidsonderzoek plaats van bureau Ipsos. Dat rapport, in handen van AD, oordeelt stevig over de directie. Een van de conclusies: twee derde ervoer ongewenst gedrag in de afgelopen 12 maanden. Ook is te lezen dat een kwart van het medewerkersbestand het niet aandurft melding te doen van ongewenst gedrag.

Een negental oud-medewerkers van WNL reageert geschokt op het nieuws. In een gezamenlijk, anoniem, statement laten zij weten: “Wij hebben geen bericht ontvangen van KPMG en ook geen rapport gezien. Daardoor kunnen wij niets bevestigen of onderschrijven. We zijn wel zeer verbaasd over de gang van zaken. KPMG en WNL hebben ons nergens over geïnformeerd. Het feit dat zij nu hun eigen conclusies trekken betekent niet dat het Van Rijn rapport of onze eerdere uitspraken niet waar zijn. Wij blijven bij ons verhaal.”

Foto: Screenshot NPO Radio 1