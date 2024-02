Het AD heeft met 25 (oud-)werknemers van WNL gesproken over grensoverschrijdend gedrag bij WNL, met name veroorzaakt door hoofdredacteur Bert Huisjes. Onder de 25 zijn tien prominenten, onder wie voormalig presentatoren Roos Moggré, Eva Jinek, Nikki Herr, Leonie ter Braak, Margreet Spijker en Merel Westrik. Onlangs kwam een rapport naar buiten over overschrijdend gedrag bij de NPO. Drie op de vier omroepmedewerkers die meewerkte aan een onderzoek gaf aan het afgelopen jaar te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag.

Leonie ter Braak werkte tussen 2012 en 2017 bij het ochtendprogramma van WNL op NPO 1. “De werkdruk was enorm, en er heerste een angstcultuur. Omdat onze hoofdredacteur/directeur alle petten op had, kon je nergens je verhaal of zorgen kwijt. Ik ben vaak bang geweest mijn baan te verliezen. Dit hardop zeggen voelt als het bevuilen van m’n oude nest. Maar volgens mij verdient dat nest een goede schoonmaak.

Eva Jinek is 11 jaar na haar vertrek bij WNL nog altijd nerveus en aangedaan als het over Huisjes gaat. “Het is niet voor niets dat ik daar zo kort heb gewerkt.” Ze kwam in 2011 van de NOS naar WNL. “Helaas, ik herken de verhalen. Ik hoop dat er nu iets gaat veranderen voor alle jonge mensen die er werken en die niet in dit soort situaties terecht mogen komen.”

‘Bert moet hier weg’

Volgens (oud-)medewerkers ging Huisjes buitengewoon ver met inhoudelijke bemoeienis. “Alles moet via Bert. Maak je zelf een keuze en blijkt die fout, dan kun je apps krijgen. Of hele e-mails. Daarin wordt het heel erg op de persoon gespeeld met teksten als ‘je bent journalist-onwaardig’. Vernederend”, aldus een huidige werknemer. De roep om het vertrek van de hoofdredacteur is groot. Opmerkingen als ‘Bert móet hier weg’ en ‘die man moet stoppen anders verandert hier niets’ vallen veelvuldig. “Ten overstaan van collega’s kleineerde hij mij met opmerkingen als ‘Dit snap jij niet, je bent te jong’.”

Inhoudelijk werden ‘rechtse vrienden’ voorgetrokken. Vooral het CDA en de VVD werden gespaard. “Deze partijen werd het bewust makkelijk gemaakt in interviews”, aldus voormalig politiek redacteur Joost Bekendam.

Medewerksters die zwanger raakten, kregen het te verduren. Contracten zouden niet zijn verlengd, of vrouwen moesten zes maanden uit dienst.

‘Erg om te horen’

Bert Huisjes reageert in het AD. “Ik vind het erg om te horen.” Hij benadrukt dat van de honderden medewerkers in het verleden, er maar 25 hun verhaal doen. “Sommige recente zaken zijn besproken. Ook andere klachten had ik graag eerder besproken. Mijn deur stond en staat daarvoor nog steeds open.”

“Het is de taak van een hoofdredacteur de redactionele koers te bewaken. Soms leidt dat tot stevige inhoudelijke discussies, soms via de niet ideale indirecte lijn van eindredacteuren of samenstellers.” […] “Elke klacht en de opvolging nemen we serieus. Huidige en oud medewerkers die zich onheus behandeld hebben gevoeld en dat willen bespreken zijn altijd welkom. Zo kunnen we leren om het beter te doen.”

De hele reactie is hier te lezen.

Foto: WNL