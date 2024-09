Het kabinet-Schoof gaat de landelijke publieke omroep hervormen. Dat valt te lezen in het zogeheten regeerprogramma, dat vanmiddag is gepresenteerd. Deze plannen zijn de uitwerking van het kabinet van het coalitie-akkoord dat is gesloten tussen PVV, VVD, NSC en BBB.

Om de NPO te hervormen is het voornemen om de huidige concessieperiode te verlengen. Eerder wilde de formerende partijen juist dat de concessie zo kort mogelijk zou lopen.

Minder omroepen

Ondanks de grote kritiek van de PVV op de publieke omroep, die volgens Geert Wilders gesaneerd moest worden, spreekt het kabinet nu van een publieke omroep die “een grote maatschappelijke opgave” heeft “om aanbod te maken dat betrouwbaar is, verbindt en alle doelgroepen, ook jongeren, bereikt.” De reden voor de hervorming is als volgt geformuleerd: “In een versnipperd, internationaal medialandschap staan vindbaarheid, zichtbaarheid en herkenbaarheid van kanalen en aanbod van de omroep onder druk.”

Hoe de hervorming er precies uit gaat zien is niet duidelijk, hiervoor deelt het kabinet geen concreet plan. Wel is duidelijk dat er minder omroepen moeten komen. “Een mogelijkheid is dat omroepen zich clusteren in een beperkt aantal omroephuizen, waarbij ook op het niveau van de omroepen aan de beheersbaarheid wordt gewerkt”, aldus het kabinet. De verhoudingen tussen de NPO en omroepen en tussen de omroep onderling moeten duidelijker worden vastgelegd.

En verder: “Digitale vindbaarheid, zichtbaarheid en herkenbaarheid worden versterkt; mogelijkheden van zogeheten ‘due prominence’ worden onderzocht. Beheersbaarheid, doelmatigheid en transparantie zijn relevant.” Met ‘due prominence’ wordt over het algemeen bedoeld dat het rectificeren van fouten om een voor het publiek logische en vindbare plaats gebeurt. Wat het kabinet op dat vlak precies wil onderzoeken is niet duidelijk.

Lokale en regionale omroepen

Waar het vorige kabinet ook werk heeft gemaakt van het verbeteren van de lokale nieuwsvoorziening, is er in het regeerprogramma niets opgenomen over lokale of regionale journalistiek. De plannen voor de NPO gaan expliciet over de landelijke publieke omroep.

Op lokaal niveau wordt al een paar jaar gewerkt aan een herinrichting van het het lokaal omroepbestel, waarin omroepen fuseren tot professionele streekomroepen die met een groter budget een grote gebied bedienen. Deze verandering gaat nog enkele jaren duren.

Strengere fusieregels

Onder de noemer ‘Pluriformiteit van media’ kondigt het kabinet aan dat het een strenge toezicht wil op de fusies van mediabedrijven. Hierbij moet expliciet de pluriformiteit van het media-aanbod worden “in brede zin meegewogen” als factor in de beoordeling van een fusie.

De ministeries van Economische Zaken en OCW gaan daarom kijken welke rol de ACM en het Commissariaat voor de Media in gaan nemen bij het beoordelen van een fusie.

Foto: RadioFreak