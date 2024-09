De NOS heeft een overeenkomst gesloten met de FIFA voor het uitzenden van de wedstrijden van het WK voetbal voor mannen in 2026 en 2030. De betekent dat NPO Radio 1 ook de komende twee edities verslag zal doen van het voetbaltoernooi.

De rechten omvatten ook het uitzenden van de wedstrijden op tv en online. Ook de kwalificatie- en UEFA Nations League-wedstrijden van het Nederlands elftal in de aanloop naar het WK in Noord-Amerika in 2026 worden uitgezonden door de publieke omroep. Hoeveel de NOS betaalt voor de uitzendrechten is niet bekend.

Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van NOS Sport, is blij dat de deal rond is: “Het WK voetbal voor mannen is een van de grootste sportevenementen ter wereld en heeft daardoor enorme journalistieke relevantie. Zeker wanneer het Nederlands elftal zich plaatst. Het WK in 2026 is het grootste WK ooit en wordt voor het eerst georganiseerd door drie landen. In 2030 is het precies 100 jaar geleden dat het eerste WK plaatsvond. Daar zijn genoeg verhalen over te vertellen, zowel van binnen als buiten de stadions. Dat past ook heel goed bij de taak van de NOS, als journalistieke nieuws- en sportorganisatie. Het is goed dat we ook de komende jaren die verhalen en live-verslagen op onze platforms kunnen aanbieden.”

Foto: RadioFreak