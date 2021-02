‘Master mixer’ Ben Liebrand is voortaan te horen op de radio op Curaçao. Elke zaterdag is hij van 20:00 tot 21:00 te beluisteren op Paradise FM, een van de Nederlandstalige zenders op het eiland. Volgens de zender is het een wens die in vervulling gaat.

“Armin van Buuren noemde hem niet voor niets zijn grote inspiratiebron”, aldus station manager Maarten Schakel. “Een mixshow is één ding, maar wat Ben doet is hogere wiskunde. Zijn wekelijkse programma ‘In The Mix’ bevat de beste dansbare platen uit de 70’s, 80’s en 90’s en sluit perfect aan bij de sound van Paradise FM, waarvoor mensen graag naar ons luisteren.”

Liebrand was vroeg te beluisteren op Radio Veronica met zijn minimixen en later op Radio 538 met de Grandmix. Tegenwoordig woont Liebrand in Canada en is hij wekelijks te horen op onder andere Radio 10.

Op vrijdagochtend zal de Minimix van Liebrand ook te horen zijn in het ochtendprogramma van Paradise FM.