Sublime heeft een nieuw audiovormgevingspakket in gebruik genomen. Het nieuwe pakket jingles is gemaakt in samenwerking met Pure Jingles. Leona Philippo is samen met Bastiaan Ragas, die al aan Sublime verbonden is, de nieuwe station-voice.

Zo klinkt de nieuwe vormgeving van Sublime:

Het nieuwe jinglepakket is onderdeel van een metamorfose die Sublime ondergaat. Zo is de programmering eerder deze maand flink op de schop gegaan, met onder meer Jaap Brienen die nu het ochtendprogramma presenteert.

Sublime zegt de focus nog meer te willen leggen op de muziek, met onder meer de komst van Martijn Soetens. Hij is nu nog werkzaam op de muziekredactie van NPO Radio 2.

Sublime werd afgelopen najaar overgenomen door Het Mediahuis, dat onder meer ook eigenaar is van NRC.