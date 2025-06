Ben Liebrand heeft voor zijn programma ‘Grandmix 1994’ van Radio Veronica de Zilveren Reissmicrofoon 2025 gekregen. Gisteravond ontving hij de prijs, nadat hij eerder samen met Mischa Blok en Simone Walraven was genomineerd voor de Reissmicrofoon.

Grandmix

In 1983 werd bij omroep Veronica op Hilversum 1 het jaar voor het eerst afgesloten met Ben Liebrands Grandmix, nadat eerder dat jaar In The Mix startte als eerste non-stop radioprogramma. “Met zijn Grandmixen inspireert Ben Liebrand generaties aan Nederlandse dj’s, van Armin van Buurentot DJ Sandstorm en Tiësto”, aldus de jury. Na tien edities van de Grandmix verdween het programma in 1995 van de radio.

Vanaf de millenniumwisseling was de Grandmix weer jaarlijks op oudejaarsavond te horen, ditmaal op Radio 538. Inmiddels is Ben Liebrand begonnen om alle missende edities in te halen. Op 31 december 2024 zond Radio Veronica de Grandmix 1994 uit, maar gemaakt in 2024.

Ere Zilveren Reissmicrofoon

Eerder kwam al naar buiten dat het Het programma ‘RadiOlympia’ van NPO Radio 1 de Ere Zilveren Reissmicrofoon kreeg. RadioOlympia wordt uitgezonden tijdens de Olympische Spelen.