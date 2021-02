Jort Kelder gaat morgen op NPO Radio 1 uitgebreid in gesprek met Mark Rutte. In Jorts programma ‘Kelder & Co’ interviewt de presentator de minister-president over het afgelopen coronajaar. Er worden in het programma ‘historische politieke fragmenten’ teruggeluisterd, zoals de Torentjes-toespraak, het plotselinge aftreden van minister Bruins en de koninklijke toespraak (en blunders).

Jort belooft een ‘interview zonder hysterie van de besmettingscijfers, hijgerige IC-artsen of de journalistieke fascinatie met de waan van de dag’. Het programma wordt live uitgezonden vanuit Vondel CS in Amsterdam en is tussen 13:00 en 14:00 uur te beluisteren op Radio 1.

Foto: Ruud Baan | AVROTROS