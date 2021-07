Annemieke Schollaardt heeft zich bewust zelden uitgelaten in het geruzie over het tijdslot tussen twee en vier uur op NPO Radio 2. “Het waren conflicten over zendtijd en regelgeving tussen verschillende omroepen en de NPO. Daar had ik niets mee te maken, maar bij elk krantenartikel stonden mijn naam en foto. Ik dacht: ik sta daarboven”, vertelt Annemieke dit weekend in het AD.

Aanleiding voor het geruzie was de overstap van Rob Stenders van AVROTROS naar BNNVARA. Met de overstap ging hij er vanuit dat hij het tijdslot tussen twee en vier op Radio 2 behield, maar de NPO stak daar een stokje voor.

Juridisch conflict

Niet veel later besloot de NPO toch de uren weer terug te geven aan Rob Stenders. Annemieke verloor daardoor na drie maanden haar middagprogramma op Radio 2. AVROTROS stapte naar de rechter, een jarenlang juridisch conflict was het gevolg.

Annemieke: “Ik kwam er al snel achter dat mensen heel snel een mening vormen. Zo werd gezegd – en daar werd ik wel heel naar van – dat ik niet goed genoeg zou zijn voor een middagprogramma. Onzin natuurlijk, maar dát is wat mensen gaan geloven. Natuurlijk is dat kwetsend, maar ik wil praten over een nieuw programma en lekker radio maken, zoals ik al twintig jaar doe. En geen oude koeien uit de sloot trekken.”

Fel van leer

Met name AVROTROS-directeur Eric van Stade trok fel van leer tegen de NPO en BNNVARA. Hij vond dat de NPO Annemieke ‘beschadigde’ en eiste een betere plek voor haar in de programmering. En toen Rob Stenders in februari dit jaar aankondigde naar Radio Veronica te vertrekken, zei Eric: “Typisch dat hij nu alweer vertrekt, maar we wisten al dat loyaliteit niet z’n sterkste kant is.”

Overigens heeft Annemieke niet altijd haar mond gehouden over het geruzie om het tijdslot. Begin 2018 zei ze op Radio Veronica: “Je wordt ergens gehaald voor een heel mooi dagslot van maandag tot en met vrijdag, en op een gegeven moment is dat er niet meer. Dat is niet leuk, maar er is ook zoveel onzin uitgekraamd.”

Foto: AVROTROS | Elvin Boer