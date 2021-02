AVROTROS-directeur Eric van Stade heeft zich kritisch uitgelaten over de overstap van Rob Stenders naar Radio Veronica. “Typisch dat hij nu alweer vertrekt, maar we wisten al dat loyaliteit niet z’n sterkste kant is”, zegt Eric in het AD. Volgens de omroepdirecteur is de overstap geen verrassend nieuws. “Dit is de dag die je wist dat zou komen.”

Het botert al langere tijd niet tussen de AVROTROS-directeur en Rob Stenders. Aanleiding is het geruzie om het tijdslot tussen twee en vier op NPO Radio 2. Rob verliet in de zomer van 2017 de AVROTROS en stapte over naar BNNVARA. Hij hoopt daarmee zijn programma op Radio 2 te behouden, maar daar staken destijds zowel de NPO als AVROTROS een stokje voor.

Naar voren schuiven

Annemieke Schollaardt nam in het najaar van 2017 de uren op Radio 2 over, maar een paar maanden later moest ze van de NPO toch weer plaatsmaken voor Rob. AVROTROS was ziedend en maakte er een juridische procedure van. Volgens omroepdirecteur Eric van Stade werd Annemieke ‘beschadigd’.

Eric zegt Annemieke nu naar voren te schuiven om de uren van Rob op Radio 2 over te nemen. “Annemieke heeft op de vrijdagmiddag, in hetzelfde tijdslot met een soortgelijk programma, bewezen dat zij dezelfde luistercijfers haalt. Zij is hier geknipt voor.”

De uren tussen twee en vier zijn van BNNVARA; Annemieke werkt voor AVROTROS. Als andere mogelijke kandidaten voor het vrij te komen tijdslot worden onder meer Giel Beelen en Jeroen van Inkel genoemd. Zij werken allebei wel voor BNNVARA.

Foto: Nico Kroon