Ferry Maat (74) mag dan tot een van de bekendste radio-dj’s van het land behoren, azen op een radioprogramma op de landelijke radio doet hij niet meer. “Daar heb ik toch helemaal geen zin in. Ik heb ooit van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Nu heb ik van mijn beroep weer mijn hobby gemaakt. Er is niks heerlijker dan te klooien met jingles, of om ervoor te zorgen dat er twee nummers achter elkaar komen in precies dezelfde toonsoort”, zegt Ferry in De Telegraaf.

Ferry begon in de jaren zeventig bij Radio Noordzee, waarna tal van zenders volgden. De radiomaker werd bekend met zijn ‘Soulshow’, die hij presenteerde op onder meer Radio 3, Radio 538 en Radio Veronica. Sinds 2018 woont Ferry op Bonaire, waar hij het radiovak nu nog louter als hobby uitoefent. “Ik niet meer aan zenderbaasjes hangen die vinden dat ik iets beter wel of niet had kunnen draaien”, zegt Ferry daarover.

Zijn beroemde ‘Soulshow’ presenteert Ferry anno 2021 elke donderdagavond tussen 20:00 en 22:00 uur via een livestream. In 2023 hoopt de radiomaker de vijftigste verjaardag van het programma te vieren. “Of ik daarna stop? Welnee, dit is veel te leuk om te doen. Ik ga door met de Soulshow tot ik er dood bij neerval”, zegt hij in de krant.