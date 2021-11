Amber Brantsen verlaat de NOS om bij Viaplay te gaan werken. De streamingdienst heeft vanaf volgend jaar de rechten van de Formule 1. Het studioprogramma rondom die uitzendingen wordt vanaf komend seizoen gepresenteerd door Amber Brantsen.

De 32-jarige Brantsen kwam als stagiaire binnen bij de NOS. Later werd ze onder meer nieuwslezer op de radio en presentator van het NOS Radio 1 Journaal. In 2016 kreeg ze een RadioFreak Award voor Beste Nieuwslezer. In 2017 maakte ze de overstap naar de televisiejournaals en sinds 2019 is ze weg bij de radio. De afgelopen twee jaar maakt ze ook de NOS Formule 1-podcast.

Amber Brantsen voelt zich vereerd om Formule 1 in Nederland te mogen hosten. “De sport waar ik van hou – en vele Nederlanders met mij – is nog altijd aan het groeien en ik hoop dat we een nog breder publiek kunnen bereiken. Samen met mijn Viaplay-collega’s in andere landen kunnen we bovendien meer kanten van de Formule 1 laten zien dan ooit tevoren. Ik kan niet wachten tot het nieuwe seizoen begint!”

Aanstekelijk

Het Nederlandse team van Viaplay staat onder leiding van Marco Zwaneveld, die op 1 november gestart is als Head of Sports in Nederland. Hij is blij met de komst van Amber. “Ambers enthousiasme en passie voor de sport zijn aanstekelijk”, aldus Zwaneveld. “Met het nieuwe reglement, dat vanaf 2022 van kracht is, ontstaan er weer andere invalshoeken en verhalen. Door haar journalistieke achtergrond en nieuwsgierigheid zal Amber de kijkers op de juiste manier weten te boeien en informeren.”

Foto: Stefan Heijdendael | NOS