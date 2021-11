Andries Knevel (69) neemt afscheid bij de EO. In een interview met het Nederlands Dagblad zegt hij dat hij graag langer was gebleven, maar dat de wet het niet toelaat. “Ik ben vier jaar geleden met pensioen gegaan. Toen heb ik vier keer een jaarcontract gekregen. Er is een wet die zegt dat je daarna een half jaar moet stoppen. Ik heb overal naar gekeken. Vrijwilligerswerk, het zzp’erschap, een BV oprichten, een nulurencontract, allemaal, maar volgens de wet mag het niet.”

De presentator en oud-voorzitter van de EO wordt in februari zeventig. “De EO zei: ‘Is dit dan niet een mooi moment om helemaal te stoppen?’ Ik begrijp dat heel goed, maar ik had met name graag het pastorale programma Groot Nieuws op Radio 5 voortgezet.”

43 jaar

Knevel heeft 43 jaar bij de omroep gewerkt. Volgens de EO nemen ze “in dankbaarheid afscheid” van elkaar. “Andries en de EO vertrouwen erop dat Andries zijn passies vanaf 2022 op andere manieren vorm zal weten te geven”, aldus de EO.

Knevel begon in 1978 bij de Evangelische Omroep. Hij presenteerde er onder meer het programma Het Elfde Uur en programma’s als Knevel op Zaterdag en de latenightshow Knevel & Van den Brink. Naast zijn werkzaamheden als presentator was Knevel ook actief in het bestuur van de omroep.

“Dankbaar maar ook met enige weemoed kijk ik terug op een prachtige en intense periode uit mijn leven”, aldus Knevel. “Werken voor de EO was voor mij ook en vooral bezig zijn voor het Koninkrijk van God. Dat werk zal, bij leven en welzijn, op een andere wijze mijn passie blijven houden.”