Het tegelijk draaien van ‘A Whiter Shade Of Pale’ van Procol Harum op vrijwel alle grote radiozenders is verkozen tot radiomoment van het jaar. Dat is bekendgemaakt in het programma De Perstribune op NPO Radio 1.

Het nummer werd gedraaid om 11:00 uur op de dag van de uitvaart van de vermoorde misdaadverslaggever. Het was zijn favoriete nummer dat een favoriet was van De Vries. Radio Veronica-dj Dennis Ruyer nam het initiatief voor de actie.

“De aanslag op het leven van Peter hield mij constant bezig, omdat het zoveel onrechtvaardigheid herbergt”, zei Ruyer in de uitzending. Volgens hem kwam de actie vanuit zijn hart en was het doel om mensen met elkaar te verbinden. Hij vindt het een eer dat zijn initiatief gekozen is.

Eerbetoon

“Het is heel bijzonder dat een eerbetoon aan m’n vader wordt gekozen als radiomoment van het jaar”, zegt Royce de Vries, de zoon van Peter. “Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel heel dubbel zoals je zult begrijpen.” Radio-DJ Dennis Ruyer vindt het een eer dat zijn initiatief is gekozen.

Volgens de jury was de actie een “mooie, verbindende actie” en was die “enorm krachtig en troostend”. Onder meer Ghislaine Plag (NPO Radio 1), Bart Arens (NPO Radio 2), Frank Dane (Radio 538) en Jaap Brienen (Sublime) zaten in de jury. Mediadeskundige Ron Vergouwen was de voorzitter.

Vorig jaar werd het gelijktijdig draaien van ‘You’ll never walk alone’ op radiostations gekozen tot radiomoment van het jaar. ‘A Whiter Shade Of Pale’ is ook hoog in de Top 2000 terechtgekomen dit jaar, op nummer 3.

