Queen staat met ‘Bohemian Rhapsody’ weer op nummer 1 in de Top 2000 van NPO Radio 2. De band stoot Danny Vera van de troon, die vorig jaar lijstduwer was. Opvallend is ook de stijging van ‘A Whiter Shade Of Pale’ van Procol Harum: de plaat stijgt van nummer 153 naar de derde plaats. De moord op Peter R. de Vries speelt hier een grote rol in: het nummer was De Vries.

“Het blijft indrukwekkend om te zien hoe stemmers de NPO Radio 2 Top 2000 aangrijpen om hun gevoelens te uiten. Luisteraars gedenken Peter R. de Vries met hun keuze voor A Whiter Shade Of Pale en brengen een hommage aan de Golden Earring die dit jaar is gestopt wegens de ziekte van George Kooymans”, zegt zendermanager Peter de Vries. “De Top 2000 is ook deze keer tot in de hoogste regionen een weerspiegeling van de actualiteit van het afgelopen jaar.”

Top 10

Luisteraars konden tot vanmiddag 16:00 uur stemmen op de Top 2000. De top 10 ziet er dit jaar als volgt uit (positie vorig jaar tussen haakjes):

Bohemian Rhapsody – Queen (2) Roller Coaster – Danny Vera (1) A Whiter Shade Of Pale – Procol Harum (153) Hotel California – Eagles (3) Piano Man – Billy Joel (4) Radar Love – Golden Earring (33) Stairway To Heaven – Led Zeppelin (5) Nothing Else Matters – Metallica (17) Black – Pearl Jam (6) Avond – Boudewijn de Groot (7)

Presentatieschema

De Top 2000 gaat Eerste Kerstdag om middernacht van start. Vanwege de huidige coronamaatregelen is het nog niet duidelijk of er weer publiek welkom is in het Top 2000 Café. Radio 2 liet eerder weten daar zo laat mogelijk over te willen beslissen.

Paul Rabbering presenteert de lijst voor het eerst in jaren niet. Welke dj wanneer te horen is met de Top 2000, is in dit overzicht te vinden.

Foto: NPO Radio 2/Ben Houdijk