Het NPO Radio 1-programma ‘De Perstribune’ heeft de ‘You’ll Never Walk Alone’-actie van Sander Hoogendoorn uitgeroepen tot Radiomoment van 2020. Op initiatief van de 3FM-dj draaiden op vrijdag 20 maart 183 radiozenders in tal van landen op hetzelfde moment ‘You’ll Never Walk Alone’, om samen sterk te staan tegen het coronavirus.

“Dit was voor mij wel het moment waar radio om draait”, reageerde Sander Hoogendoorn op Radio 1. “Ik vind het heel belangrijk dat je als luisteraar het gevoel hebt dat er een vriendje aan de andere kant van de radio zit, maar dat je tegelijkertijd ook het besef hebt dat je niet alleen naar de radio luistert. Dit was het ultieme fragment daarvan.”

Qmusic-dj Domien Verschuuren, die in de jury van de Radio 1-wedstrijd zat: “Volgens mij hoeven we niet heel lang te discussiëren over het radiomoment van het jaar, want deze steekt er met kop en schouders bovenuit.” Mede-jurylid Dennis Ruyer (Radio Veronica): “Dit is het moment waarop de kracht van het medium radio ten volste is benut.”

Andere genomineerde fragmenten voor het Radiomoment van het Jaar waren onder meer het binnenrijden van de studio bij de lokale omroep in Den Helder, minister-president Rutte die in maart op alle radiozenders tegelijkertijd te horen was met zijn eerste toespraak vanuit Het Torentje in Den Haag en 3FM-dj Sagid Carter, die een emotioneel gesprek met haar moeder had over racisme.

Het radiomoment van 2020 is de actie ‘You’ll Never Walk Alone’ van 3FM-DJ Sander Hoogendoorn. Op meer dan 180 zenders in binnen- en buitenland werd het nummer van Gerry & The Pacemakers gelijktijdig gedraaid. pic.twitter.com/FqttFHNOSM — NPO Radio 1 (@NPORadio1) December 27, 2020

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede