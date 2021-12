De Kerst zit erop, maar ook de rest van het jaar hebben de meeste landelijke radiostations een aangepaste programmering. In de Kerstvakantie zijn veel lijstjes en speciale programma’s te horen. Een overzicht van hoe de programmeringen er tot oudejaarsdag uitzien. Het overzicht voor Oud & Nieuw volgt donderdag.

NPO Radio 1

Op NPO Radio 1 is de grotendeels de normale programmering te horen. Aan het eind van de middag zijn er dagelijks extra uitzendingen van ‘NOS Langs De Lijn’ vanwege het Olympisch kwalificatietoernooi schaatsen. Maandag van 17:00 tot 20:00 uur, dinsdag van 16:00 tot 20:00 uur, woensdag van 18:00 tot 20:00 uur en donderdag van 17:30 tot 20:00 uur.

’s Avonds zijn er van 21:00 tot 23:00 uur lange interviews te horen onder de noemer ‘Het jaar van…‘. Het schema is als volgt:

Maandag 27 december: Rechtbankvoorzitter Frank Wieland door Clairy Polak (HUMAN)

Dinsdag 28 december: Ayfer Koç, gemeenteraadslid CDA in Enschede en vrouw van Pieter Omtzigt, door Maaike Timmerman (WNL)

Woensdag 29 december: Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, door Roderick Veelo (PowNed)

Donderdag 30 december: AD-columnist Angela de Jong door Kefah Allush (EO)

NPO Radio 2

Op NPO Radio 2 is sinds Eerste Kerstdag 24 uur per dag de ‘Top 2000′ te horen. De lijst duurt nog de rest van het jaar en de uitzendingen worden verzorgd van het Top 2000 Café in Beeld & Geluid. De uitzendingen zijn niet alleen te beluisteren op Radio 2, maar ook te bekijken op NPO 1 Extra en ’s nachts op NPO 3.

NPO 3FM

Bij NPO 3FM is de ‘Top Serious Request’ te horen met de meest aangevraagde platen van de actie van vorige week. De programmering is als volgt:

00:00u – 03:00u Jamie Reuter / Obi Raaijmakers

03:00u – 06:00u Yoeri Leeflang / Joost Schulte

06:00u – 09:00u Wijnand Speelman

09:00u – 12:00u Olivier Bakker

12:00u – 14:00u Timur Perlin

14:00u – 16:00u Sophie Hijlkema

16:00u – 19:00u Mark van der Molen

19:00u – 21:00u Luc Sarneel

21:00u – 00:00u Onbekend

Donderdag (30 december) wordt even voor 19:00 uur de nummer 1 gedraaid: ‘De Wereld’ van Goldband.

NPO Radio 4

Op NPO Radio 4 is deze week de normale programmering te horen.

NPO Radio 5

Ook NPO Radio 5 volgt tussen Kerst en Oud & Nieuw de normale programmering.

Qmusic

Qmusic is op ‘Tweede Kerstdag’ begonnen met het uitzenden van de ‘Foute 1500’. De lijst is 24 uur per dag te horen en wordt van 7:00 tot 22:00 uur gepresenteerd. Het schema is als volgt:

00:00u – 07:00u Non-stop

07:00u – 10:00u Joep Roelofsen

10:00u – 13:00u Menno Barreveld

13:00u – 16:00u Wim van Helden

16:00u – 19:00u Stephan Bouwman

19:00u – 22:00u Bas van Nimwegen

22:00u – 00:00u Non-stop

Radio 538

Radio 538 volgt de komende dagen de normale programmering al zijn Frank Dane en Coen & Sander vrij. Wietze de Jager presenteert deze week de ochtendshow en Mark Labrand is tussen 16:00 en 19:00 uur te horen.

Sky Radio

Bij Sky Radio is de kerstmuziek weer van de playlist gehaald en is het normale muziekformat weer te horen.

Radio 10

Radio 10 volgt grotendeels de normale programmering, al hebben er paar dj’s vakantie. Martijn Kolkman vervangt Jeroen Nieuwenhuize tussen 10:00 en 13:00 uur, René Verkerk presenteert ‘Somertijd’ en Dennis Verheugd is vanaf 21:00 uur te horen op de plek van Lex Gaarthuis.

Radio Veronica

Radio Veronica is op Tweede Kerstdag gestart met de ‘Top 1000 Allertijden Allertijden’. Deze lijst is samengesteld aan de hand van alle edities van de Allertijden-lijst van Veronica die sinds 1968 zijn gemaakt. Welke dj er wanneer te horen is, heeft Radio Veronica niet gecommuniceerd.

100% NL

100% NL volgt de normale programmering.

SLAM!

Op SLAM! is tot het einde van het jaar ‘Housuh in de Pauzuh XL’ te horen. Overdag worden de uitzendingen gepresenteerd:

00:00u – 07:00u Non-stop

07:00u – 10:00u Martijn La Grouw

10:00u – 13:00u Jarno van der Wielen

13:00u – 16:00u Wouter van Stralen / Anoûl Hendriks / Patrick Wolda

16:00u – 19:00u Dimitris Kops

19:00u – 22:00u Daniël Lippens

22:00u – 00:00u Non-stop

Sublime

Sublime zendt dit jaar voor het eerst de ‘Sublime Top 1000′ uit tussen Kerst en Oud & Nieuw. De lijst is non-stop te horen tussen 7:00 en 19:00 uur en eindigt op 2 januari. ’s Avonds is de normale programmering te horen.

BNR Nieuwsradio

Ook BNR Nieuwsradio zendt uit volgens de normale programmering.

KINK

KINK zendt de rest van het jaar de ‘Album Top 1000′ uit. De lijst is dagelijks van 6:00 tot 0:00 uur te horen en de lijst wordt volledig gepresenteerd door Tim op ’t Broek. Met deze radiomarathon roept hij op om geld te doneren voor het zorgpersoneel is ons land.

’s Nachts zijn er tijdens deze week ook gepresenteerde programma’s te horen. Jim Vorwald, Jasper Leijdens, Stefan Koopmanschap en Stefan Koren presenteerde de ‘KINK Nachtdienst’