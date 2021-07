Chris Bergström was vrijdagavond weer voor het eerst te horen op Radio 538, nadat hij maanden ziek thuis zat. “Ik heb thuis gezeten en ik ben nog steeds herstellende. Als je je hele leven lang onzeker bent, niet gelooft in jezelf, denkt dat alles en iedereen beter is, je zelf niks kan, complimenten niet aanneemt en alles negatief is, dan vormt je dat en ga je daarin geloven”, zei hij openhartig.

Chris, die vorig jaar genomineerd was voor de RadioFreak Awards, erkent dat hij op de radio vaak zelfverzekerd overkomt. “Maar iedereen heeft een masker op. Als je naar buiten gaat, dan laat je bewust of onbewust de beste versie van jezelf zien. Dat doe ik ook. Ik ben iemand die graag lacht en grapjes maakt, maar daarachter zit een heel onzeker figuurtje dat het geloof in zichzelf was kwijtgeraakt.”

Professionele hulp

De sidekick krijgt nu professionele hulp en zegt langzaam op de weg terug te zijn. “Ik moet weer gaan geloven in mezelf. Dat is een trip waar ik nu mee bezig ben. Ik heb een fijne psycholoog die mij daarbij helpt. Die negatieve boom ga ik niet mee voeden. Het wordt nu een realistische boom. Je bent oké, je bent goed genoeg.”

Volgens Chris begonnen de klachten een jaar geleden al. “Je bent continu aan het struikelen, maar je valt nog niet. Je durft niet toe te geven dat het niet goed gaat. Je bent het overzicht kwijt. Het leven is leuk, maar dat geloofde ik voor geen meter.”

Toch grapte Chris vrijdagavond ook weer volop in de uitzending. “Ik ben maanden weggeweest, maar er is niks veranderd. We geven nog steeds pizza’s weg en het draaiboek bestaat uit negen pagina’s, waarvan de helft leeg is.”

Foto: Radio 538