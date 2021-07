Edwin Evers is komende week weer even te horen op Radio Veronica. De dj vervangt Rob Stenders die thuis zit met corona en zal samen met Caroline Brouwer de ‘Bonanza’ presenteren tussen 14:00 en 16:00 uur.

Caroline in blij met de komst van Edwin. In een persbericht laat ze weten: “Ik denk dat we de show straks maar moeten openen met ‘With a little help from my friends’.”

Stemproblemen

Rob Stenders zit sinds vorige week maandag ziek thuis met corona. Hij werd op maandag en dinsdag vervangen door Gerard Ekdom en daarna door Martijn Muijs. Deze week heeft Veronica Edwin Evers gevraagd in te vallen. Of Rob volgende week weer terug is, is nog niet bekend. De dj kampt met stemproblemen als gevolg van zijn coronabesmetting.

Sinds zijn vertrek bij Radio 538, 2,5 jaar geleden, is Edwin regelmatig te horen als invaller bij de radiozenders van Talpa. Hij was al te horen op Radio 10 en Radio 538 en bij Radio Veronica viel hij eerder al een keer in voor Wilfred Genee.

Foto: Radio Veronica – Jorn Baars