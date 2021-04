Chris Bergström, de sidekick van Wietze de Jager op Radio 538, zit al een paar weken ziek thuis. De radiomaker is daarom voorlopig niet te horen op de radio. “Ik zit een tijdje thuis, want ik zit niet zo lekker in m’n vel. Het zit niet zo lekker in m’n hoofd. Dat is heel vervelend, maar dat is ook iets waar ik mee bezig ben en waar ik zeker uit ga komen”, zei Chris bij Wietze in de uitzending, waar hij via een audio-appje te horen was.

Chris zegt even tijd voor zichzelf nodig te hebben. “Ik word goed gesteund door vrienden en familie, maar ook zeker door Wietze en Klaas, die me alle tijd en ruimte geven. Die tijd heb ik nu nodig. Ik kijk uit naar de toekomst, want ik mis de radio wel heel erg.”

Foto: Radio 538