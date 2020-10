Caroline Brouwer is volgens het publiek de beste sidekick van Nederland. Zojuist werd ze verrast met de RadioFreak Award voor Beste Sidekick tijdens de uitzending van ‘Stenders Platenbonanza’ op NPO Radio 2.

Via RadioFreak.nl kreeg de sidekick de meeste stemmen en liet ze Chris Bergström (538) en Rick Romijn (Radio Veronica), die ook genomineerd waren, achter zich. De prijzen gaan over het seizoen 2019 / 2020. “Echt prachtig, bedankt aan alle luisteraars die gestemd hebben!”, zo reageerde ze.

Loopbaan

Caroline Brouwer werkte ooit bij Polaroid als marketingmanager en belde een keer met Stenders na een oproep in zijn programma. Zo kwam ze in de radiowereld terecht. Ze werkte als producer mee aan het Glazen Huis van 3FM. In 2012 ging ze zelf de radio op bij KX Radio, de radiozender van Rob Stenders. “In die periode had ik een serieus probleem, een soort RSI”, zei ze eerder in een interview. “Het ging niet meer. Ik zei tegen Rob: ik weet niet wat ik moet doen, maar ik moet echt weg bij toetsenborden en beeldschermen. Toen zei hij: ga samen met mij een programma maken.” En zo kwam Stenders Platenbonanza in 2015 tot stand op NPO Radio 2.

Ruim vier jaar na de vuurdoop van het programma, zit Caroline op haar plek. “‘Stenders Platenbonanza’ klinkt alsof je gewoon bij ons aan tafel zit. We bereiden niks voor, laten ons verrassen door de verzoekjes die binnen komen. We zijn wie we zijn. We zetten de deur open en zeggen: kom maar binnen. En dan brengen mensen soms hun hele hebben en houwen mee.”

Stemmen

Er werden dit jaar ruim 16.000 stemmen uitgebracht voor de RadioFreak Awards. RadioFreak.nl is al jaren dé nieuwssite over alles wat met radio te maken heeft. Met de RadioFreak Awards wil de redactie laten zien dat er meer is dan alleen de bekende radiogezichten. De prijzen worden uitgereikt in zes categorieën. Vanochtend won Carmen Verheul (NOS) al de prijs voor Beste Nieuwslezer.

Nominaties

De programmaleiders/zendermanagers van de landelijke radiostations in Nederland mochten per categorie één persoon of radiostation nomineren. Met als voorwaarde dat dit geen mensen van de eigen radiozender mochten zijn.

Door te stemmen maken bezoekers kans op een DAB+-radio van AlleKabels.nl of RadioFreak-pakket.

Foto: Ben Houdijk