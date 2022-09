NPO 3FM heeft vanochtend de eerste details bekendgemaakt over 3FM Serious Request 2022. Het Glazen Huis komt opnieuw in Amersfoort te staan, op dezelfde locatie als vorig jaar. Als goede doel heeft 3FM gekozen voor Het Vergeten Kind. Het is daarmee voor het eerst dat in het Glazen Huis geld wordt opgehaald voor een binnenlands doel.

“In Nederland verkeren 100.000 kinderen in diepe nood. Door hun onveilige thuissituatie voelen deze kinderen zich ongewenst, ongeliefd en eenzaam en lopen ze een verhoogd risico om op latere leeftijd op het criminele pad te raken of werkloos te worden. Daarom komt 3FM Serious Request dit jaar in actie voor Het Vergeten Kind”, laat 3FM weten over het doel. “Zij halen kinderen uit hun negatieve leefklimaat en overladen ze tijdens speciaal georganiseerde activiteiten met positieve aandacht waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen en veerkrachtiger worden. Hierdoor staan kinderen sterker in het leven en kunnen ze beter met hun problemen thuis omgaan. Help mee een vergeten kind weer gewoon kind te laten zijn!”

Waar 3FM sinds de start van Serious Request in actie kwam voor het Rode Kruis, kiest het radiostation sins vorig jaar voor wisselende doelen. Vorig jaar was het Wereld Natuur Fonds en specifiek de ontbossing en klimaatverandering het doel, dit jaar is dus niet gekozen voor een internationaal doel, maar houdt 3FM het dichterbij huis. In het verleden kwam er wel eens kritiek dat 3FM nooit in actie kwam voor mensen in Nederland die het moeilijk hebben.

Herkansing

Welke dj’s er dit jaar opgesloten worden in het Glazen Huis is nog niet bekend. Voor Amersfoort, de stad waar het Glazen Huis voor de tweede keer komt te staan, is dit jaar een soort herkansing. Vorig jaar mochten er op het laatste moment geen bezoekers op het plein rondom het Glazen Huis staan vanwege de coronamaatregelen.