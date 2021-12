Vanwege de strenge coronamaatregelen die sinds vanochtend vroeg gelden is er geen publiek meer mogelijk bij 3FM Serious Request. Het blijft echter wel mogelijk voor luisteraars om een cheque aan te bieden of een verhaal te delen via de buitenmicrofoon bij het Glazen Huis in Amersfoort. Per uur mogen er twee keer twee mensen (of een gezin) op afspraak langskomen.

“Wil jij graag je cheque overhandigen? Heb je een toffe actie waarover je wil vertellen? Of heb je een mooi en belangrijk verhaal bij jouw aangevraagde plaat? Meld je aan!”, laat NPO 3FM weten. De redactie maakt vervolgens afspraken voor momenten waarop luisteraars langskomen.

Doordat er geen ‘gewoon’ publiek meer welkom is, is de actie deels aangepast. Om de temperatuur in het Glazen Huis laag te houden moesten bezoekers buiten dansen, maar dat is nu niet meer mogelijk. De speciale dansvloer wordt naar binnen verplaatst en de dj’s moeten nu zelf dansen. Tijdens de lockdown-editie van Serious Request vorig jaar was er een zelfde soort concept: de dj’s moesten toen 24/7 een loopband in beweging houden.

De lockdown-achtige maatregelen die in ieder geval de komende weken van kracht zijn in Nederland hebben ook gevolgen voor het andere grote eindejaarsevenement van de NPO, de Top 2000. In het Top 2000 Café zal voor het tweede jaar op rij geen publiek welkom zijn.

Foto: Raymond van Olphen / NPO 3FM