NPO 3FM heeft per direct de programmapagina’s van Kaj van der Ree offline gehaald. Zowel de dj-pagina als zijn programmapagina op 3fm.nl zijn niet meer te bezoeken. De 3FM-dj is in opspraak geraakt vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij wordt er onder meer van verdacht minderjarige meisjes aan te hebben gezet tot het sturen van naaktfoto’s en andere, seksueel getinte berichten.

Kaj was afgelopen vrijdag al niet meer te horen met zijn programma ‘Skaj is the Limit’ op 3FM. BNNVARA besloot Kaj per direct op non-actief te zetten. Het is nog maar de vraag of hij terugkeert op 3FM. “We zijn met hem in gesprek gegaan en komen tot de conclusie dat we de samenwerking tussen BNNVARA en Kaj moeten heroverwegen”, aldus BNNVARA eerder dit weekend.

Kinderporno

De 3FM-dj erkent dat hij seksueel getinte berichten heeft gestuurd, maar dat hij dat ‘achter zich heeft gelaten’. In RTL Boulevard deden dit weekend twee vrouwen hun verhaal. Zij werden, toen ze nog minderjarig waren, door Kaj aangezet tot het sturen van seksueel getinte berichtjes en naaktfoto’s.

Volgens Peter R. de Vries is er daarbij sprake van kinderporno. “Als naaktfoto’s van minderjarigen over het internet gaan en worden verspreid, dan is dat kinderporno.” De misdaadverslaggever zegt dat justitie zelfstandig kan besluiten om tot vervolging over te gaan, ook als de meiden geen aangifte doen tegen de 3FM-dj.

Vorig jaar werd Kaj nog genomineerd voor de Gouden RadioRing, een van de belangrijkste radioprijzen van Nederland.

Foto: Sophie Hemels | BNNVARA