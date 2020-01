Kaj van der Ree is per direct van NPO 3FM gehaald. Hij wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook zijn tv-programma Proefkonijnen is stopgezet. Dat heeft BNNVARA besloten. Voor RTL is hij een presentator bij het YouTube-kanaal Concentrate. Die afleveringen zijn allemaal offline gehaald en RTL zegt geen opdrachten meer te hebben voor Kaj.

Gisteren was bij RTL Boulevard te zien dat meerdere meisjes zich hebben gemeld met het verhaal dat de vlogger hen seksueel getinte berichtjes heeft gestuurd. Dat gebeurde in 2016, toen de meisjes tussen de 13 en 16 jaar oud waren. Kaj Van der Ree was toen midden twintig.

BNNVARA is geschrokken van de beschuldigingen en wil dat die tot op de bodem worden uitgezocht. “We zijn met hem in gesprek gegaan en komen tot de conclusie dat we de samenwerking tussen BNNVARA en Kaj moeten heroverwegen.”

Rode Kruis

Kaj van der Ree is sinds enkele jaren ambassadeur voor het Rode Kruis. Daar willen ze dat er grondig onderzoek wordt gedaan, zegt de organisatie tegen ANP. “Als hulporganisatie nemen we zaken als seksuele misstanden uiterst serieus. We willen dit graag zorgvuldig uitgezocht hebben.”

Reactie

In RTL Boulevard was een reactie van Kaj te zien: “Ik hoop dat mensen willen begrijpen dat ik behalve een bekende mediapersoonlijkheid ook een gewone jonge man ben die een aantal fouten heeft gemaakt en daar lessen uit wil trekken. Seksueel getint verkeer met minderjarigen heb ik achter mij gelaten, en ik kan verzekeren dat het ook niet meer zal gebeuren. Het feit dat ik via social media enkele seksueel getinte contacten heb gehad, wil echter niet zeggen dat alles wat over mij wordt beweerd ook juist is.”

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede