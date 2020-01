Het Agentschap Telecom gaat vier FM-kavels veilen. Het gaat om niet-landelijke FM-frequenties, bedoeld voor commerciële radio. De kavels worden geveild, omdat voor alle kavels meerdere aanvragen zijn ontvangen die aan de veilingregeling voldoen.

Bij de kavels gaat het om één FM-frequentie of een bundeling van meerdere frequenties. Zo wordt kavel B05 geveild, dat is een kavel met vier FM-frequenties die een groot deel van de Randstad dekken. Ook kavel B28 (in Deventer, 89.9 FM), kavel B29 (in Oldenzaal, 90.0 FM) en kavel B34 (96.0 FM in Stadskanaal) gaan onder de veilinghamer.

De veiling van de kavels start 4 februari om 10:00 uur. Op de genoemde kavels was eerder onder meer RadioNL en Tukker FM te horen. Hoeveel partijen nu op de kavels hebben ingetekend, is niet bekend.

Foto: Pixabay