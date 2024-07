Basyl de Groot, Edwin Valent, Diederik van Zessen, Sharid Alles en nu Menno de Boer: NPO 3FM had de afgelopen jaren een grote roulatie aan zendermanagers. Volgens 3FM-dj Mark van der Molen is de huidige zenderbaas – Menno de Boer – “in ieder geval iemand die van al die zendermanagers wel het meeste van radio weet.” Dat zegt Mark in de podcast ‘Dit Was de Radio’.

Wilbert Mutsaers bracht de luistercijfers van 3FM naar recordhoogte, maar na zijn vertrek in 2015 wist de jongerenzender geen vaste opvolger te vinden. Basyl de Groot was weliswaar de definitieve opvolger van Wilbert, maar hij stapte vanwege de dalende luistercijfers in mei 2017 per direct op. Daarna namen Edwin Valent en Diederik van Zessen de functie tijdelijk waar, om het stokje vervolgens in de zomer van 2018 over te geven aan Sharid Alles, die drie jaar later weer afscheid nam van de zender.

Verschillende periodes

Al die wisselende zendermanagers, met verschillende visies, deden de luistercijfers geen goed: die daalden sterk. “We hebben een heel alternatieve periode gehad en een heel platte periode gehad”, zegt Mark daar nu over. “We hebben bij 3FM ook een periode gehad dat we de hele wereld wilden verbeteren. Uit alle onderzoeken bleek dat bij 3FM de humor verdwenen was. De vaste luisteraar, onder wie we die onderzoeken deden, miste de humor. Coen en Sander waren weg, Gerard Ekdom was weg.”

Humor en serieuze zaken gingen niet altijd samen, illustreert Mark. “Rámon en ik moesten de humor terugbrengen op de radio, maar tegelijkertijd moesten we het ook over de droogte in Bolivia hebben”, zegt hij. Achteraf vindt Mark dat de zender te geforceerd bezig was met het aankaarten van maatschappelijke thema’s en problemen.

In Menno de Boer, die sinds begin 2022 aan het roer staat bij 3FM, heeft Mark meer vertrouwen. “Menno is iemand die radio snapt. Ik denk dat hij heel goed snapt waar de middenweg zit”, zegt hij in de podcast.

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede