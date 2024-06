NPO 3FM had twee jaar geleden rond de 700.000 luisteraars per week. “Dat was echt te laag”, vindt zendermanager Menno de Boer. “Nu zitten we rond de 1,1 tot 1,2 miljoen per week. Dan kun je je functie als bredere popzender voor Nederland waarmaken. Nu moeten we vooral in luisterminuten gaan groeien, maar dat is een heel lange wedstrijd”, zegt Menno in de podcast ‘Dit Was De Radio’.

Menno blikt in de podcast terug op de afgelopen twee jaar 3FM, waarin er volgens hem heel veel is gebeurd. Zo vond hij het jammer dat Sander Hoogendoorn en Frank van der Lende de zender verlieten en naar Radio Veronica overstapten. “Zij waren de pijlers waar we de zender op hadden gebouwd. Ik denk dat we goede opvolgers voor ze hebben gevonden, maar dat was wel spannend.”

‘Gaat over de inhoud’

De zendermanager noemt zijn functie bij 3FM ‘misschien wel de leukste baan van mijn leven tot nu toe’. “Het lekkere bij 3FM is: het gaat echt over de inhoud. Het gaat minder over marketingcampagnes en geld”, vertelt Menno. “Onze taak is nog steeds om talent een podium te geven. Dat is echt heel erg belangrijk.”

Hij benadrukt dat het succes van 3FM, dat het jarenlang moeilijk had en veel wisselde van beleid, niet meer alleen in luistercijfers wordt gemeten. “We kijken ook naar het bereik van social media en we hebben een community met luisteraars opgebouwd.”

