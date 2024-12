Wouter van der Goes vertrok begin dit jaar na bijna tien jaar bij NPO Radio 2. Hij stapte over naar Radio Veronica, waar hij sinds afgelopen zomer samen met Frank van ’t Hof de middagshow tussen 16:00 en 19:00 uur presenteert.

Hoe was het om na al die jaren te vertrekken bij Radio 2?

“In eerste instantie heel onwerkelijk. We hadden het daar fantastisch en we zouden nog jaren door kunnen gaan. Ik hield en hou nog steeds van de zender en iedereen die er werkt. Maar we kregen een te gekke kans. Zo’n ‘once in a lifetime’-ding, om samen met Frank en met Gerard (Ekdom) en Rob (Stenders) en de rest van het team een zender te bouwen rondom een clubhuis-idee.

Ik ben nog lang niet klaar met leren en mezelf ontwikkelen, en werd heel blij van het idee dat ik mezelf weer opnieuw moest uitdagen. En om dat samen met Frank te doen, was letterlijk een droom die uitkwam.”

Was het een moeilijk besluit?

“Ja en nee. Uiteraard was Radio 2 mijn vaste basis, mijn thuis, mijn veilige lekkere radiozendertje en de zender ging als een speer. Het kon niet beter gaan. Maar we gingen een geweldige uitdaging aan. Een kans die we moésten pakken, met een club waar we ons goed voelen. Dus hoewel we met een steen in de buik ontslag namen, was er meteen heel veel zin in onze nieuwe job.”

“Radio 2 had ons met geen tien paarden kunnen tegenhouden”

Stel: je had de middagshow op Radio 2 (weer) kunnen krijgen, samen met Frank van ’t Hof. Was je dan gebleven?

“Nee, en daar is ook nooit sprake van geweest. Toen Veronica op ons pad kwam en we, samen met de mensen die er al werkten, een mooi plan voor de komende jaren konden maken, werd duidelijk hoe bijzonder dit avontuur voor ons is. Daarbij kwam ook dat Frank en ik heel goed bevriend zijn met Gerard Ekdom en Rob Stenders, en we ooit de hoop hadden om weer samen aan een zender te mogen bouwen. Die kans krijgen we nu.

Radio 2 had ons met geen tien paarden kunnen tegenhouden, ook al hebben we daar een fantastische tijd gehad en voel ik alleen maar liefde en dankbaarheid voor de dingen die ik daar mocht doen en mocht leren.”

Hoe bevalt het bij Radio Veronica?

“Heel erg goed. Frank en ik zijn gevoelig voor omgeving en sfeer, en dat is bij een nieuwe zender altijd even wennen. Maar bij Veronica voelde de eerste week al vertrouwd. Dat geeft ook heel veel energie om iets nieuws te doen. Je moet je voorstellen dat Frank en ik solo ieder best wat ervaring hebben op de landelijke radio, maar een middagshow is niet niets. Daar ben je eigenlijk de hele dag met het hele team druk mee bezig.

We zijn dat nu samen aan het opbouwen, met een heerlijk team van mensen om ons heen. Het is allesbehalve een comfortzone, maar toch voelt het heel vertrouwd. En we hebben met elkaar, met ons team en met onze Mediahuis-collega’s idioot veel lol. Ik heb vaak halverwege de dag al meer gelachen dan sommige mensen in een hele week.”

“De afgelopen tijd waren de resultaten veelbelovend”

De zender is ‘in opbouw’, met een marktaandeel in 20-49 jaar dat flink gegroeid is. Geeft dat hoop voor de komende tijd?

“De afgelopen tijd waren de resultaten veelbelovend. Dat is fijn, want we werken er hard aan. En het laat zien dat onze ideeën en de uitvoering daarvan echt potentie hebben en luisteraars weten te bereiken. We zijn wel kwetsbaar en moeten goed nadenken over iedere stap die we zetten. Tegelijk moeten we bouwen aan een zender met liefde voor muziek en we moeten iedere luisteraar voor ons winnen. Achter de schermen bouwen we aan een compleet nieuw radiobedrijf en op de zender hebben we pas net onze nieuwe weg ingezet. Ik ben echt blij hoor, maar bescheiden blij.”

Welke radio-dj viel je het meest op in 2024?

“Ik wil hier eigenlijk even onze nieuwslezer Siets Roskam in het zonnetje zetten. Radio is altijd now happening en daarbij is een nieuwslezer die goed bij het programma past essentieel. Voor Frank en mij is dat Siets. Hij is geen sidekick of iemand die grappen maakt, maar hij zorgt voor de juiste duiding. Hij volgt en weet alles. Dat mag gezegd worden.”

Foto: Radio Veronica