Ivo van Breukelen stapte dit jaar over van Radio 538 naar NPO 3FM, waar hij in de middaguren tussen 13:00 en 16:00 uur een programma maakt.

Hoe was 2022 voor je?

“Een bewogen jaar. Privé stond het vooral in het teken van het plotselinge overlijden van mijn vader, eind 2021. Dat een half jaar later op radiovlak ook alles anders zou worden, had ik toen niet gedacht. Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden, maar ik ben pas op 31 oktober begonnen bij 3FM, dus nu zo’n twee maanden onderweg. Ik ben nog elke dag blij met mijn keuze en heb het heel erg naar mijn zin bij 3FM.”

Bij 538 was je door de jaren heen op veel tijdsloten te horen. Waarom besloot je toch om bij de zender te vertrekken?

“Ik heb waanzinnige jaren gehad bij 538 en toen ik daar begon in 2014 was het een jongensdroom die uitkwam, maar het laatste jaar verdween langzaam maar zeker het plezier. Al m’n maten waren inmiddels vertrokken en ik kreeg ook een andere plek in de programmering, waar ik niet gelukkiger van zou worden. ‘Dance Department’ deed ik op dat moment en daar had ik volledige muzikale vrijheid, maar ook daar kwam een eind aan en dat was, als ik erop terugkijk, wel de druppel.”

3FM heeft het de laatste jaren moeilijk. Hoe is de sfeer nu bij de zender?

“Onwijs goed. Ik kreeg laatst van een luisteraar te horen dat we dat wel erg vaak riepen, maar ja, het is echt zo. Het is fijn om eindelijk weer bij een club radioliefhebbers en ‘nerds’ te werken, waar alle neuzen dezelfde kant opstaan.”

Is 3FM nu ‘538-light’ te noemen of is de benaming verkeerd?

“Ik begrijp waar de benaming vandaan komt, maar vind ‘m wel een beetje flauw. Ja, er zijn een hoop oud 538-medewerkers overgekomen, maar ze klinken stuk voor stuk anders dan dat ze deden. Alsof er een te strakke jas is uitgedaan.”

Wat was de grootste verrassing op radiogebied in 2022?

“Ik ben dus toch een beetje verdrietig dat Giel een jaar lang niet te horen is. Ik weet nog dat ik de wekker om vijf voor zes zette voor zijn allereerste ochtendshow op 3FM in 2004 en ik heb in de jaren daarna zoveel naar die man geluisterd. Gelukkig is ‘ie over een jaar weer terug.”

Wat zijn je ambities op radioniveau voor het nieuwe jaar?

“Ik ben hartstikke happy met mijn programma tussen 13:00 en 16:00 en wil vooral van elke dag genieten. Komend jaar gaan we met z’n allen knokken om de weg omhoog weer te vinden. De eerste tekenen daarvan zijn al zichtbaar, dus dat is een mooi uitgangspunt om in 2023 door te knallen.”

Foto: KRO-NCRV