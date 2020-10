Staatssecretaris Mona Keijzer geeft de commerciële radiozenders een noodverlenging van hun FM-frequenties. Het gaat om een verlenging van twee of drie jaar. De staatssecretaris komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer en die van de Vereniging Commerciële Radio (VCR), waarin het gros van de commerciële radiostations in Nederland is vertegenwoordigd. De VCR had eerder al om een noodverlenging gevraagd.

Een meerderheid van de Tweede Kamer vroeg staatssecretaris Keijzer vanmiddag om de geplande veiling van de FM-frequenties uit te stellen. Kartrekker in dat voorstel was Kamerlid Joba van den Berg (CDA). Hij stelde dat de radio ‘het heel zwaar heeft’. Een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer steunde het voorstel voor de noodverlenging.

Het is nog niet duidelijk of het om een noodverlenging van twee of drie jaar gaat. Volgende week dinsdag wordt er definitief gestemd over het voorstel, dat dus al een meerderheid heeft in de Tweede Kamer. De huidige frequenties gelden sinds 2003.

Kritiek op de plannen

Niet alle commerciële radiostations zijn verheugd met de noodverlenging. KINK, die hunkert naar een eigen FM-frequentie, had eerder al forse kritiek op het verlengen van de bestaande FM-vergunningen. “Als de huidige FM-stations door zo’n herverdeling in de problemen zeggen te komen, dan zijn er ook andere steunmaatregelen denkbaar”, zei Michiel Veenstra van KINK eerder.

Herbert Visser van RadioCorp, waar 100% NL en SLAM! onder vallen, stelde afgelopen zomer dat verlenging van de FM-frequenties noodzakelijk is om geld van de bank te kunnen lenen. Dat geld lenen is volgens Herbert hard nodig, nu de commerciële stations vanwege de coronacrisis hun advertentie-inkomsten hebben zien kelderen.

