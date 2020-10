Het nieuws dat de FM-frequenties voorlopig niet opnieuw onder de hamer gaan is bij potentiele nieuwkomers niet in goede aarde gevallen. KINK laat in een eerste reactie weten zich te beraden op juridische stappen tegen de voorgenomen verlenging. De zender was voornemens om voor een frequentie te gaan want is momenteel alleen via DAB+ en online te horen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer vroeg vanmiddag staatssecretaris Keijzer om de geplande veiling van de FM-frequenties uit te stellen. Een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer steunde het voorstel voor de noodverlenging. De huidige radiozenders vroegen hierom want economisch is het door de coronacrisis momenteel zwaar voor ze.